Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,03%

Nikkey a 47.965,29 punti

In breve, Finanza
Indice Nikkey +0,03% a quota 47.965,29 all'apertura pomeridiana.
