Digitale, UN Global Compact Italia: 47 imprese italiane tracciano la rotta verso una trasformazione sostenibile e inclusiva

(Teleborsa) - Ilè pronto ad assumere un, orientandola verso modelli di sviluppo capaci di coniugare profitto, benefici ambientali e sociali e creazione di valore condiviso. È questo il messaggio chiave che emerge dal position paper "", promosso dae realizzato con il contributo di 47 imprese aderenti all’iniziativa onusiana. Il documento è stato presentato oggi a Milano, in occasione della tredicesima edizione del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale.L’Italia mostra ancora ritardi significativi sul fronte della digitalizzazione. Secondo lo "", redatto dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, il nostro paese si colloca. Lo "State of the Digital Decade Report 2025" della Commissione europea rivela che solo il 45,8% della popolazione possiede competenze digitali di base, contro una media UE del 55,6%. Inoltre, sebbene. Tuttavia, accanto a queste criticità, il report evidenzia anche punti di forza del sistema italiano, come la copertura in fibra FTTP (70,7%) e la leadership in settori strategici come semiconduttori e tecnologie quantistiche.La transizione digitale rappresenta un potente catalizzatore per l’integrazione della sostenibilità nei modelli aziendali, a condizione che sia governata in modo consapevole, etico e strategico. Il position paper di UNGCN Italia mette in evidenza, infatti, che il digitale è uno strumento, ma il fine deve restare la sostenibilità del business, intesa nelle sue dimensioni ambientale, sociale e di governance. Le tecnologie digitali, se correttamente indirizzate, possono generare benefici concreti per le imprese: maggiore efficienza operativa, riduzione dei costi, accesso a dati strategici, relazioni più efficaci con gli stakeholder e processi produttivi più green e circolari. Tuttavia,. In questo contesto, le imprese sono chiamate a essere tra i promotori della trasformazione, ma devono essere accompagnate da strumenti finanziari agevolati e partnership pubblico-private. Particolare attenzione deve essere riservata alle PMI, che vanno sostenute non solo in termini economici e di competenze, ma anche da un punto di vista culturale, per stimolare un cambiamento di paradigma che si fonda sulla competitività e sulle logiche di mercato. A conferma del contributo già attivo del settore privato, il documento presenta una selezione di case history che raccontano come alcune aziende italiane stiano già traducendo le potenzialità della digitalizzazione in pratiche virtuose di sostenibilità.L’che rappresenta pienamente il punto di equilibrio tra i concetti di rischio e opportunità per il settore privato. Le applicazioni di questo strumento possono portare all’ottimizzazione della supply chain, allo sviluppo di nuovi servizi sostenibili e all’efficientamento dei processi, ma possono anche generare bias e discriminazioni, l’utilizzo improprio dei dati, impattare sull’occupazione e causare l’aumento del fabbisogno energetico e idrico associato all’espansione dei data center, un tema spesso sottovalutato nel dibattito pubblico. Le imprese sono così chiamate ad adottare un, attraverso linee guida operative per l’applicazione dell’AI Act europeo, la costituzione di modelli di governance interna, la promozione di formazione continua e una valutazione attenta degli impatti ambientali. Solo in quest’ottica, l’Intelligenza Artificiale può rappresentare uno strumento abilitante per la sostenibilità."Laè una delle grandi trasformazioni del nostro tempo e ci impone una riflessione profonda su come guidare l’innovazione affinché sia al servizio della sostenibilità" ha dichiarato. "In un contesto di forte instabilità, è essenziale che le imprese mantengano salda la propria visione strategica.devono diventare strumenti concreti per generare impatti positivi, in tutte le dimensioni ESG. Per farlo è necessario un approccio sistemico, che affronti i rischi e valorizzi le opportunità. La dimensione digitale impatta trasversalmente l’organizzazione aziendale, richiedendo una governance integrata,. Le aziende italiane stanno mostrando un forte dinamismo, ma l’integrazione piena delle tecnologie digitali richiede uno sforzo comune, coordinato, e una cultura dell’innovazione realmente capillare e inclusiva", ha aggiunto Bettini."Il nostro position paper nasce per offrire a imprese e decisori una chiave di lettura sulla transizione digitale intesa come leva per rafforzare la sostenibilità del business" ha dichiarato. "Tra le priorità individuate vi è la necessità di tradurre l’AI Act europeo in linee guida operative, capaci di supportare le aziende nell’adozione etica e trasparente dell’intelligenza artificiale. A tutto questo si aggiungono rischi trasversali che non possono essere ignorati:. Affrontarli richiede un impegno condiviso tra imprese e istituzioni, con un investimento deciso nella formazione interna e in politiche di supporto capaci di accompagnare tutte le categorie di lavoratori in questo cambiamento", ha concluso Bernacchi.Il paper è stato realizzato da un gruppo di lavoro, coordinato dal Segretariato di UN Global Compact Network Italia, composto da 47 aziende italiane aderenti al Global Compact, di seguito citate in ordine alfabetico: A2A, ACEA, Aeroporti di Roma, Andriani, Automobili Lamborghini, Autostrade per l’Italia, Bricocenter, CAP Holding, Cassa Depositi e Prestiti, De Longhi, Edison, Enel, Engineering, Eni, Erg, Feralpi, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, Gruppo AlmavivA, Gruppo De Cecco, Gruppo Hera, Gruppo Sanpellegrino, ICAM Cioccolato, Innovando, Invitalia, Inwit, Iren, Iveco Group, Legance, Leonardo, Leroy Merlin Italia, Maire, Marcegaglia Steel, Mundys, Pirelli, Prysmian, RINA, Save The Duck, Snam, Telepass, Terna, Tod’s, TPER, UCB Pharma Italia, Unipol, WindTre, Zobele Holding.