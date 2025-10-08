Francoforte: nuovo spunto rialzista per Puma

(Teleborsa) - Avanza Puma
, che guadagna bene, con una variazione del 3,32%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Puma
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 21,75 Euro. Primo supporto visto a 21,05. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 20,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)