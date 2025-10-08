Milano 15:11
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Puma

(Teleborsa) - Avanza Puma, che guadagna bene, con una variazione del 3,32%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Puma. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 21,75 Euro. Primo supporto visto a 21,05. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 20,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
