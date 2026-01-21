Francoforte: performance negativa per Puma

(Teleborsa) - Ribasso per Puma
, che presenta una flessione del 2,09%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Puma
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,86 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,34. Il peggioramento di Puma
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)