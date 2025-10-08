Francoforte: scambi al rialzo per Zalando

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che vende calzature e moda online
, con una variazione percentuale del 3,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 27,93 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 26,63. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 25,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)