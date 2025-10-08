Milano 15:14
43.400 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:14
9.566 +0,87%
Francoforte 15:14
24.556 +0,70%

Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che lievita del 2,66%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,65%, rispetto a +1,74% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di Endeavour Mining è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,77 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 32,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,41.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
