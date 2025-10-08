Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:49
25.072 +0,93%
Dow Jones 20:49
46.611 +0,02%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: acquisti a mani basse su Datadog

Rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,50%.
