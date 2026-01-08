Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:16
25.484 -0,66%
Dow Jones 18:16
49.286 +0,59%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Datadog, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori
Datadog, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che passa di mano in perdita del 4,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datadog, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 133,5 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 138,9. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 144,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```