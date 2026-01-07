New York: spinge in avanti Datadog

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che mostra una salita bruciante del 5,08% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Datadog
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Datadog
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Datadog
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 148,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 161,6, mentre il primo supporto è stimato a 135,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)