New York: in calo KLA-Tencor

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia tecnologica americana
, che tratta con una perdita del 2,23%.
La tendenza ad una settimana di KLA-Tencor
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di KLA-Tencor
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.072,1 USD. Primo supporto visto a 1.054,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.047,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)