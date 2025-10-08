Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:51
25.070 +0,93%
Dow Jones 20:51
46.607 +0,01%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: in calo KLA-Tencor

Migliori e peggiori
New York: in calo KLA-Tencor
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia tecnologica americana, che tratta con una perdita del 2,23%.

La tendenza ad una settimana di KLA-Tencor è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di KLA-Tencor. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.072,1 USD. Primo supporto visto a 1.054,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.047,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```