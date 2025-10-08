New York: in calo Tyson Foods

(Teleborsa) - Rosso per il principale produttore mondiale di carni bovine, avicole e suine
, che sta segnando un calo del 2,99%.
La tendenza ad una settimana di Tyson Foods
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52,01 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,67. Il peggioramento di Tyson Foods
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)