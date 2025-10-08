Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:51
25.070 +0,93%
Dow Jones 20:51
46.607 +0,01%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

New York: in calo Tyson Foods
(Teleborsa) - Rosso per il principale produttore mondiale di carni bovine, avicole e suine, che sta segnando un calo del 2,99%.

La tendenza ad una settimana di Tyson Foods è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52,01 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,67. Il peggioramento di Tyson Foods è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51,42.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
