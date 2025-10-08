New York: scambi in forte rialzo per Hewlett Packard Enterprise

società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,42%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,79 USD e primo supporto individuato a 25,29. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)