Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Automobiles & Parts

Si abbattono le vendite sull'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 512,39 punti, in forte calo dell'1,64%.
