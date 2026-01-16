Milano 11:28
45.732 -0,26%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:28
10.247 +0,08%
Francoforte 11:28
25.325 -0,11%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts
Perde terreno l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 494,44 punti, ritracciando dell'1,21%.
Condividi
```