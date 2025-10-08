Piazza Affari: brillante l'andamento di Fincantieri

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo
, che lievita del 2,66%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Fincantieri
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,13%, rispetto a +2,47% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fincantieri
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,49 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)