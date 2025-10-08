Milano 15:18
43.400 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:18
9.564 +0,84%
Francoforte 15:18
24.551 +0,68%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Fincantieri
(Teleborsa) - Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo, che lievita del 2,66%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Fincantieri mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,13%, rispetto a +2,47% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fincantieri rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,49 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```