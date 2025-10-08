Milano 15:19
43.399 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:20
9.560 +0,80%
Francoforte 15:19
24.549 +0,67%

Piazza Affari: positiva la giornata per Prysmian

Apprezzabile rialzo per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.
