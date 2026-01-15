Milano 9:55
45.816 +0,37%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:55
10.190 +0,06%
25.268 -0,07%

Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, l'azienda produttrice di cavi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 92,79 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 90,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 95,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
