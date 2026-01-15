Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

FTSE MIB

Prysmian

principale indice della Borsa di Milano

azienda produttrice di cavi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 92,79 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 90,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 95,49.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)