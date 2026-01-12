Milano 11:58
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Prysmian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.

L'andamento di Prysmian nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 86,47 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 85,13. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 84,65.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
