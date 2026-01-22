Piazza Affari: scambi al rialzo per Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

FTSE MIB

Prysmian

azienda produttrice di cavi

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene dell'1,91%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 96,75 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 94,25. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 92,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)