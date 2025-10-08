Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca con sede a Desio
, con una variazione percentuale dell'1,98%.
L'andamento di Banco di Desio e della Brianza
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di medio periodo dell'istituto di credito tricolore
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,82 Euro con primo supporto visto a 7,62. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)