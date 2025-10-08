Piazza Affari: scambi al rialzo per Prysmian

(Teleborsa) - Avanza il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Prysmian
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,22%, rispetto a +1,18% del principale indice della Borsa di Milano
).
L'esame di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 89,95 Euro e primo supporto individuato a 88,51. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 91,39.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)