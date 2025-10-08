Milano 15:20
Piazza Affari: scambi al rialzo per Prysmian

(Teleborsa) - Avanza il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Prysmian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,22%, rispetto a +1,18% del principale indice della Borsa di Milano).


L'esame di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 89,95 Euro e primo supporto individuato a 88,51. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 91,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
