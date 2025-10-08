Prysmian, UBS incrementa target price e conferma Buy

UBS

Prysmian

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 85 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la".Gli analisti hanno. Prysmian viene descritta come un beneficiario dei dazi statunitensi, con un'esposizione al settore AI/data center, con la maggior parte della crescita dell'EBITDA al 2028 che è sostenuta dal suo portafoglio ordini Transmission.Ledi circa il 6% nel periodo 2026-2028. Il miglioramento dell'EBITDA è guidato da: 1) la presenza nazionale dell'LV Electrification in un mercato statunitense protetto da dazi, 2) la riduzione dei progetti legacy a basso margine nel settore Transmission e 3) il contributo positivo del settore Soluzioni Digitali alla crescita di AI/data center."È, cosa che non era avvenuta all'inizio dell'anno, con i timori di un rallentamento dei margini sia nell'Elettrificazione che nella Rete", viene sottolineato.