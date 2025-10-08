Milano 10:34
Prysmian, UBS incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - UBS ha incrementato a 105 euro per azione (dai precedenti 85 euro) il target price su Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la raccomandazione "Buy".

Gli analisti hanno rivisto al rialzo le previsioni per la seconda volta in due mesi. Prysmian viene descritta come un beneficiario dei dazi statunitensi, con un'esposizione al settore AI/data center, con la maggior parte della crescita dell'EBITDA al 2028 che è sostenuta dal suo portafoglio ordini Transmission.

Le previsioni di EBITDA aumentano nuovamente di circa il 6% nel periodo 2026-2028. Il miglioramento dell'EBITDA è guidato da: 1) la presenza nazionale dell'LV Electrification in un mercato statunitense protetto da dazi, 2) la riduzione dei progetti legacy a basso margine nel settore Transmission e 3) il contributo positivo del settore Soluzioni Digitali alla crescita di AI/data center.

difficile individuare aree in cui le stime siano a rischio, cosa che non era avvenuta all'inizio dell'anno, con i timori di un rallentamento dei margini sia nell'Elettrificazione che nella Rete", viene sottolineato.
