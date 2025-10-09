Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:07
25.068 -0,27%
Dow Jones 18:07
46.452 -0,32%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

A New York corre Oracle
Brillante rialzo per il principale fornitore di software aziendale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,86%.
