Milano 9:26
43.394 -0,21%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:26
9.525 -0,25%
24.683 +0,35%

Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un -0,18%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3377, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3456. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,335.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
