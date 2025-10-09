Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un -0,18%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3377, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3456. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,335.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)