Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Apprezzabile rialzo per il FTSE Mid Cap, in guadagno dello 0,94% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del FTSE Mid Cap è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58.735, mentre il primo supporto è stimato a 57.734. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59.737.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)