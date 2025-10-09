Milano 9:29
43.352 -0,31%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:29
9.522 -0,28%
24.665 +0,28%

Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dell'1,32%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.933,97 punti

Shanghai lievita dell'1,32% e archivia la seduta a 3.933,97 punti.
