Milano 15:29
43.031 -1,04%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 15:29
9.530 -0,19%
Francoforte 15:29
24.717 +0,49%

Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,05%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.124,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,05%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto -0,05%, a quota 25.124,79 in apertura.
