Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,23%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.041,36 punti

Parigi segna un mediocre calo dello 0,23%, terminando gli scambi a 8.041,36 punti.
