Milano
17:35
42.792
-1,59%
Nasdaq
18:09
25.072
-0,26%
Dow Jones
18:09
46.456
-0,31%
Londra
17:35
9.509
-0,41%
Francoforte
17:35
24.611
+0,06%
Giovedì 9 Ottobre 2025, ore 18.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,23%
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,23%
Il CAC40 archivia la giornata a 8.041,36 punti
In breve
,
Finanza
09 ottobre 2025 - 17.43
Parigi segna un mediocre calo dello 0,23%, terminando gli scambi a 8.041,36 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,30%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,29%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,48%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,24%
Argomenti trattati
Parigi
(145)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,23%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,08%
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 1,00%
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,26%
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,36%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,60%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,29%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto