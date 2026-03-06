Milano
17:35
44.152
-1,02%
Nasdaq
18:07
24.823
-0,79%
Dow Jones
18:07
47.324
-1,31%
Londra
17:35
10.285
-1,24%
Francoforte
17:35
23.591
-0,94%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 18.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,99%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,99%
Ibex 35 archivia la giornata a 17.074,4 Euro
In breve
,
Finanza
06 marzo 2026 - 17.53
Madrid segna un mediocre calo dello 0,99%, terminando gli scambi a 17.074,4 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,43%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,25%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,35%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,53%
Argomenti trattati
Madrid
(178)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,99%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,53%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,15%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,19%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,42%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,40%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,94%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto