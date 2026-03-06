Milano
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,65%
Il CAC40 archivia la giornata a 7.993,49 punti
In breve
,
Finanza
06 marzo 2026 - 17.43
Parigi segna un mediocre calo dello 0,65%, terminando gli scambi a 7.993,49 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(194)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,65%
