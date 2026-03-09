Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:35
24.664 +0,09%
Dow Jones 19:35
47.195 -0,64%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 44.024,96 punti

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,29%
Milano segna un mediocre calo dello 0,29%, terminando gli scambi a 44.024,96 punti.
