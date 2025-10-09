BPER, UBS conferma buy e alza il target price

BPER

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titoloche si muove con un guadagno dello 0,49%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione di UBS. Gli analisti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il target price a 11,60 euro dagli 11 indicati in precedenza. Il giudizio è stato confermato a "Buy".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,83 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9,98.