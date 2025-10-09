Caltagirone SpA, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria

Caltagirone SpA

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,47%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 9,03 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 8,613. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 8,347.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)