Milano 13:47
45.655 -0,36%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:47
10.326 +0,16%
Francoforte 13:47
24.624 +0,54%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Caltagirone SpA
Punta con decisione al rialzo la performance della Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, con una variazione percentuale del 2,23%.
Condividi
```