Piazza Affari: andamento sostenuto per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1%, rispetto a -0,69% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Caltagirone SpA
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10,17 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 9,95. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 9,81.
