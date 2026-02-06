Milano 13:47
45.655 -0,36%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:47
10.326 +0,16%
Francoforte 13:47
24.624 +0,54%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1%, rispetto a -0,69% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Caltagirone SpA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10,17 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 9,95. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 9,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
