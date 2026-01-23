Caltagirone SpA scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che esibisce una perdita secca del 4,31% sui valori precedenti.
L'andamento di Caltagirone SpA
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Caltagirone SpA
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,18 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)