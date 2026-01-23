Milano 10:44
Caltagirone SpA scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che esibisce una perdita secca del 4,31% sui valori precedenti.

L'andamento di Caltagirone SpA nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Caltagirone SpA è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,18 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,47.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
