Elettrotecnica ed Elettronica italiane tengono nel 2025

(Teleborsa) - Il, che registra unarispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato significativo, se confrontatoI settori ANIE dimostrano ancora una volta una, nonostante un contesto internazionale segnato da rallentamento della domanda estera, pressioni sui costi e incertezze geopolitiche. Nel cElettrotecnica stabile ma con importanti differenze interne: crescita per l’Elettromeccanica (+6,8% il fatturato Italia), calo nelle Energie rinnovabili (-18% la potenza connessa in rete in Italia) e perdurante sofferenza per i comparti Illuminotecnica e Accumulatori elettrici.Elettronica in sofferenza, ad eccezione del compartoche prosegue nel trend espansivo degli ultimi anniNell’Elettrotecnica la: nel primo semestre 2025 si registra una forte espansione del comparto Trasmissione energia (+34% del fatturato Italia) e delle Soluzioni energia (+3%), mentre rallenta la Generazione da fonti tradizionali (-1,2%) e restano deboli le Energie rinnovabili, penalizzate dal calo del fotovoltaico (-23%).in particolare Materiale da installazione e Ascensori e Scale mobili, sostenuti dagli investimenti nelle costruzioni non residenziali e dalle opportunità ancora presenti nell’edilizia residenziale.In flessione invece l’, che prosegue il trend negativo del 2024. Nel segmento mobilità, ilPer l’Elettronica, il primo semestre segna ancora difficoltà per l’. In controtendenza il comparto Sicurezza e automazione edifici, che prosegue il suo percorso di crescita guidata dai segmenti Videosorveglianza e Antincendio.Le esportazioni italiane complessive dei settori ANIE segnano un calo tendenziale del 3,3% nel primo semestre 2025, secondo i dati ExportPlanning. In controtendenza gli Stati Uniti, secondo mercato di destinazioni per le esportazioni italiane del settore, che spiccano per dinamismo, con un aumento delle vendite di oltre il 12% rispetto allo stesso periodo del 2024.Inoltre,con un valore stimato di 4 miliardi di euro. Un legame industriale consolidato negli ultimi anni che rischia ora di essere messo alla prova dalla nuova ondata protezionistica statunitense. Per quanto riguarda ille esportazioni nel primo semestre 2025 calano dell’8%, dopo una crescita media annua dell’8,8% nel periodo 2019–2024.Neltecnologie per oltre 600 milioni di euro, con una quota del 2,2% delle importazioni complessive.Secondo la Commissione Europea,(pari a circa 49 miliardi di euro) e sostenere oltre 440.000 posti di lavoro. Un’opportunità strategica per le imprese tecnologiche italiane, in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e crescente bisogno di filiere industriali resilienti.Nonostante le criticità, il sI driver principali per il breve e medio periodo riguarderanno:nuove opportunità dai settori ad alto contenuto tecnologico (in primis IA), sviluppo e consolidamento in Europa di filiere industriali nei settori strategici dell’Energia, della Microelettronica, della Mobilità elettrica e della Difesa."Il bilancio dei primi sei mesi del 2025 conferma la solidità delle nostre imprese. In uno scenario complesso - dichiara– le filiere industriali dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica restano protagoniste della transizione tecnologica italiana. Il nostro compito sarà trasformare le sfide globali in opportunità concrete di crescita sostenibile. Le nostre aziende, pur operando tra tensioni geopolitiche, pressioni sui costi e rallentamento della domanda estera, continuano a registrare performance superiori alla media dell’industria italiana. Il 2025 - conclude Girardi - sarà un anno di transizione ma anche di nuove opportunità: la capacità di innovare, investire e rafforzare la presenza sui mercati internazionali sarà la chiave per trasformare le sfide globali in leve di crescita sostenibile e duratura".