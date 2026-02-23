Gefran consolida la partecipazione in CZ Elettronica

Gefran

(Teleborsa) -, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sensori, componenti e soluzioni per l’automazione e il controllo dei processi industriali, comunica di aver perfezionato l’acquisizione del 40% del capitale sociale di C.Z. Elettronica, società attiva nel settore dell’elettronica industriale, per un corrispettivo totale di Euro 580.000 (corrispettivo versato in denaro, tramite l’utilizzo di mezzi propri).L’operazione, spiega una nota, è stata realizzata mediante l’esercizio anticipato dell’opzione di acquisto già prevista negli accordi con i venditori, consentendo a Gefran di acquisire il 100% delle quote di C.Z. Elettronica e di consolidarne integralmente il controllo.Con questa operazione, Gefran rafforza ulteriormente il proprio posizionamento industriale e tecnologico, valorizzando le competenze e il know-how di C.Z. Elettronica e favorendo una maggiore integrazione strategica e operativa all’interno del Gruppo.L’acquisizione, conclude la nota, si inserisce nel percorso di crescita di Gefran, coerente con la strategia di sviluppo volta al rafforzamento dell’offerta e al consolidamento delle proprie competenze chiave.