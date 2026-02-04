Bankitalia, frodi su pagamenti digitali contenute

(Teleborsa) -calcolato come rapporto tra operazioni fraudolente e totale delle operazioni di pagamento, rimane nel complesso molto contenuto: 12 casi fraudolenti ogni centomila operazioni (ovvero un tasso dello 0,012% in numero) e 3 euro ogni centomila euro transati (corrispondente a un tasso dello 0,003% in valore). Lo rende notohe oggi ha pubblicato l’aggiornamento semestrale, relativo al primo semestre del 2025, del Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia sottolineando che si registrano tuttavia differenze significative tra i diversi strumenti di pagamento. In particolare, il tasso di frode rimane contenuto e stabile per i pagamenti con le carte di debito e di credito (0,018% in valore; 0,009% in numero) e per i prelievi da ATM (0,01% in valore; 0,005% in numero); i pagamenti con moneta elettronica (soprattutto carte prepagate) presentano invece tassi di frode superiori rispetto alle altre carte e in aumento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (0,031% in valore,ordinari rimane sostanzialmente stabile (0,002% sia in valore sia in numero); quello per i bonifici SEPA istantanei si conferma ben più elevato (0,043% in valore e 0,019% in numero) ma in significativa riduzione rispetto al semestre precedente (0,059% in valore; 0,028% in numero). Alla diminuzione può aver contribuito il rafforzamento delle misure di prevenzione e di sensibilizzazione della clientela attuate dai PSP con l’entrata in vigore della Instant Payment Regulation (IPR)2 . • Riflettendo le diverse tipologie di operazioni di pagamento, l’importo medio delle frodi è più elevato per i(e-commerce) restano più esposte alle frodi rispetto a quelle “non a distanza” (POS fisico). Il divario è in diminuzione per le carte di pagamento e in aumento per la moneta elettronica: per le carte, il tasso di frode in valore scende su base annua a 0,065% (da 0,087%) per le operazioni e-commerce e a 0,006% (da 0,007%) per le operazioni al POS fisico; per la moneta elettronica, invece, il tasso per le operazioni e-commerce sale a 0,053% (da 0,048%) mentre rimane costante a 0,008% per le operazioni al POS fisico. Dinamiche analoghe si osservano per il tasso di frode calcolato sul numero di transazioni.presentano un’incidenza di frodi molto superiore rispetto a quelle domestiche, in particolare per le carte di pagamento e la moneta elettronica. Sebbene le operazioni versoincidono per una quota rilevante (circa un quinto) delle frodi perpetrate con gli stessi strumenti.