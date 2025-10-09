Ferrari conferma 4 nuovi lanci per anno, modelli elettrici al 20% della gamma al 2030

(Teleborsa) - Ferrari
, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, ha presentato al proprio Capital Markets Day
il piano strategico al 2030, confermando che manterrà lo stesso ritmo di introduzione di nuovi modelli
, con una media di quattro lanci all'anno tra il 2026 e il 2030. Ogni modello sarà progettato con un posizionamento distintivo per rivolgersi a una clientela specifica, mantenendo fede alla strategia "diverse Ferrari per diversi Ferraristi e diverse Ferrari per momenti diversi".
La gamma di auto sportive al 2030 sarà composta per il 40% circa da un'offerta di modelli con motore a combustione interna (ICE), per il 40% circa da modelli ibridi e per il 20% circa da modelli elettrici. La Ferrari elettrica sarà "un'aggiunta all'offerta
dei modelli di gamma", viene spiegato.
Ferrari continuerà a offrire e innovare i motori termici
- V6, V8 e V12 - nel rispetto delle nuove regolamentazioni globali, focalizzandosi sull'aumento della potenza specifica e sviluppandoli affinchè siano idonei all'utilizzo dei carburanti alternativi.
La società ha reso noto che oggi sono 90.000 i clienti attivi
e dal 2022 sono stati acquisiti circa 32.300 nuovi clienti. Inoltre, il 45% degli attuali collezionisti sono divenuti tali dal 2022 in poi, mentre il numero di Ferrari da loro possedute è salito del 20%.