Ferrari conferma 4 nuovi lanci per anno, modelli elettrici al 20% della gamma al 2030

Ferrari

(Teleborsa) -, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, ha presentato al proprioil piano strategico al 2030, confermando che, con una media di quattro lanci all'anno tra il 2026 e il 2030. Ogni modello sarà progettato con un posizionamento distintivo per rivolgersi a una clientela specifica, mantenendo fede alla strategia "diverse Ferrari per diversi Ferraristi e diverse Ferrari per momenti diversi".La gamma di auto sportive al 2030 sarà composta per il 40% circa da un'offerta di modelli con motore a combustione interna (ICE), per il 40% circa da modelli ibridi e per il 20% circa da modelli elettrici. Ladei modelli di gamma", viene spiegato.Ferrari- V6, V8 e V12 - nel rispetto delle nuove regolamentazioni globali, focalizzandosi sull'aumento della potenza specifica e sviluppandoli affinchè siano idonei all'utilizzo dei carburanti alternativi.La società ha reso noto chee dal 2022 sono stati acquisiti circa 32.300 nuovi clienti. Inoltre, il 45% degli attuali collezionisti sono divenuti tali dal 2022 in poi, mentre il numero di Ferrari da loro possedute è salito del 20%.