Finanza
Ferrari, Elkann: con nuova elettrica affermiamo la nostra volontà di progresso
(Teleborsa) - "Con la nuova Ferrari elettrica, affermiamo ancora una volta la nostra volontà di progresso unendo la disciplina della tecnologia, la creatività del design e l'arte della produzione". Lo ha detto John Elkann, Presidente Esecutivo di Ferrari, alla presentazione del piano strategico al 2030.

"Allo stesso tempo, siamo orgogliosi di annunciare l'M-TECH Alfredo Ferrari, un centro educativo all'avanguardia qui a Maranello che ispirerà e formerà generazioni di ingegneri, tecnici e innovatori - ha aggiunto - Queste pietre miliari riflettono il nostro impegno più profondo verso le nostre persone e verso l'Italia, garantendo che Ferrari rimanga unica".
