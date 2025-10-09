Ferrari svela primi dettagli di Elettrica ma ridimensiona obiettivi di elettrificazione al 2030

(Teleborsa) - In occasione del Capital Markets Day 2025
, Ferrari
ha avviato la prima fase della presentazione della sua nuova vettura elettrica
, la prima nella storia del Cavallino Rampante, svelando la componentistica principale della vettura nonché il suo telaio. La strategia che ha guidato la marcia di avvicinamento alla prima Ferrari Elettrica è stata chiara sin dall'inizio: introdurre il modello solo quando la tecnologia fosse in grado di garantire prestazioni elevate
e un'esperienza di guida autentica, in linea con i valori del Marchio.
Il progetto è ora pronto per la produzione e integra oltre 60 soluzioni brevettate. Per la prima volta, il telaio e la scocca impiegano il 75% di alluminio riciclato
, contribuendo a una riduzione di ben 6,7 tonnellate di CO2 per ogni vettura realizzata.
L'architettura della vettura prevede sbalzi ridotti, una posizione di guida avanzata vicina all'asse anteriore
e un'integrazione totale della batteria nel pianale. I moduli sono installati tra gli assi anteriore e posteriore, con l'85% concentrato nel punto più basso possibile, a beneficio del baricentro e della dinamica di guida.
La batteria, progettata e assemblata a Maranello
, raggiunge una densità energetica di quasi 195 Wh/kg - la più alta tra le vetture elettriche - e adotta un sistema di raffreddamento che ottimizza la distribuzione termica e le prestazioni.
La Ferrari Elettrica fa 0-100 km/h in 2,5 secondi, ha una velocità massima di 310 km/h, una potenza superiore a 1000 cv e un'autonomia di oltre 530 km
.
La scelta di Ferrari è stata quella di non replicare artificialmente il timbro di un motore a combustione interna
, bensì di valorizzare le peculiarità uniche del propulsore elettrico. Il suono della Ferrari Elettrica non nasce da generatori digitali, ma è l'espressione diretta e autentica dei suoi componenti: un sensore ad alta precisione installato sull'assale posteriore cattura le frequenze del powertrain, che vengono quindi amplificate e restituite all'ambiente, proprio come accade in una chitarra elettrica, nella quale il suono non viene amplificato naturalmente da una cassa armonica tipica invece delle chitarre acustiche.
Ferrari manterrà
i modelli con motore a combustione interna e quelli ibridi al centro della sua gamma nei prossimi anni, con i veicoli completamente elettrici che rappresenteranno soltanto il 20% dell'offerta al 2030
. La gamma di auto sportive al 2030 sarà composta per il 40% circa da un'offerta di modelli con motore a combustione interna (ICE), per il 40% circa da modelli ibridi e per il 20% circa da modelli elettrici. Il piano del 2022 puntava al 40% di EV, 40% di modelli ibridi e 20% ICE entro il 2030.(Foto: Ferrari)