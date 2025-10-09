Milano 15:32
43.012 -1,09%
Nasdaq 15:32
25.128 -0,03%
Dow Jones 15:32
46.672 +0,15%
Londra 15:32
9.529 -0,20%
Francoforte 15:32
24.699 +0,41%

Francoforte: risultato positivo per Bayer

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Bayer
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica, che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Bayer è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,51 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,35. Il peggioramento del produttore tedesco di farmaci è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```