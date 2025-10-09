Francoforte: risultato positivo per Stroeer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Stroeer
, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stroeer
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Stroeer
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 41,47 Euro e primo supporto individuato a 40,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 42,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)