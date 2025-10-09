Milano 12:40
43.074 -0,94%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:40
9.510 -0,40%
Francoforte 12:40
24.663 +0,27%

Francoforte: risultato positivo per Stroeer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Stroeer, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stroeer più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Stroeer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 41,47 Euro e primo supporto individuato a 40,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 42,17.

