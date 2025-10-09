Francoforte: rosso per Nordex

(Teleborsa) - Retrocede Nordex
, con un ribasso del 2,21%.
Il trend di Nordex
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Nordex
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,25 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,71. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)