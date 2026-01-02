Milano 11:39
45.073 +0,29%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:39
9.974 +0,43%
Francoforte 11:39
24.499 +0,04%

Francoforte: positiva la giornata per Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Nordex
(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex, che lievita dell'1,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordex rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di Nordex sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,91 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 29,27. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```