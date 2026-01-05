Milano 14:53
Francoforte: risultato positivo per Nordex

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Nordex, in guadagno del 2,51% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordex rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Nordex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
