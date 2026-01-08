Milano 14:01
45.438 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:01
10.017 -0,31%
Francoforte 14:00
25.042 -0,32%

Francoforte: si concentrano le vendite su Nordex

(Teleborsa) - Retrocede Nordex, con un ribasso del 2,30%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nordex più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Nordex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,7.

