Milano 15:32
43.012 -1,09%
Nasdaq 15:32
25.128 -0,03%
Dow Jones 15:32
46.672 +0,15%
Londra 15:32
9.529 -0,20%
Francoforte 15:32
24.699 +0,41%

Francoforte: scambi negativi per Porsche

Migliori e peggiori, In breve
Retrocede il colosso tedesco delle auto sportive, con un ribasso del 2,32%.
