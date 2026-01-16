Porsche chiude il 2025 con 279.449 consegne (-10%)

Porsche

(Teleborsa) -ha consegnato un totale diai clienti di tutto il mondo nel corso del 2025. Rispetto alle 310.718 unità dell'anno precedente, il dato segna una, un risultato che l'azienda considera in linea con le proprie aspettative e con una strategia aziendale che privilegia il valore delle vendite rispetto ai volumi assoluti.Tra iche hanno influenzato la performance annuale figurano le lacune nell'offerta deia combustione, causate dalle normative sulla cybersicurezza nell', e una domanda più debole per i prodotti esclusivi nel. Nonostante queste sfide, laha stabilito un nuovo record di consegne raggiungendo le 51.583 unità, segnando un incremento dell'1% grazie anche all'introduzione del sistema T-Hybrid sulla Turbo S.Lasi è confermata la linea di modelli più venduta con 84.328 consegne complessive, di cui oltre la metà, ovvero 45.367 veicoli, rappresentata dalle nuove versioni completamente elettriche. Anche laha registrato numeri significativi con 80.886 unità consegnate, nonostante un calo del 21% rispetto all'anno precedente. A novembre è stata inoltre presentata in anteprima mondiale la nuova, le cui prime consegne sono previste per la primavera del 2026.Sul fronte dell', Porsche ha registrato progressi significativi portando la quota di veicoli elettrificati al 34,4% delle consegne totali, con un aumento di 7,4 punti percentuali rispetto al passato. In, per la prima volta, le auto elettrificate hanno superato i modelli a combustione pura, rappresentando il 57,9% delle vendite totali nella regione. La quota globale di veicoli completamente elettrici si è attestata al 22,2%, posizionandosi nella parte alta del target fissato dall'azienda., ilrimane la regione di vendita principale con 86.229 veicoli consegnati, un dato stabile rispetto all'anno precedente. Inle consegne sono state 29.968, con una flessione del 16%, mentre inla contrazione è stata più marcata, pari al 26% con 41.938 unità consegnate, a causa delle difficili condizioni del segmento lusso e della forte concorrenza locale.Per il 2026, il management di Porsche ha confermato l'intenzione di gestire l'offerta con realismo, focalizzandosi sulla personalizzazione dei veicoli attraverso i programmiper rispondere alla crescente domanda di individualità da parte dei clienti. L'azienda continuerà a investire nella sua strategia di propulsione diversificata, che comprende motori a combustione, ibridi plug-in e modelli totalmente elettrici.